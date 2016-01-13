Борьба за храмы в Ровенской и Тернопольской областях: открыто несколько уловных дел

В течение нескольких дней попразднества Рождества Христова сторонники УПЦ КП напали на крестный ход верующих УПЦ, священник получил угрозы, а также в пятый раз была сорвана воскресная Литургия, сообщает segodnya.ua.

В селе Птичья Дубенского района Ровенской области снова неспокойно. Представители "Киевского патриархата" избили своих односельчан во время Крестного хода, который осуществляли верующие Украинской Православной Церкви после праздничного богослужения. Об этом сообщил Информационному отделу УПЦ пресс-секретарь Ровенской епархии игумен Герман (Кулакевич).

Одну из женщин забрала "скорая помощь" в больницу с сотрясением мозга и значительными телесными повреждениями, сообщают в епархии.

"Сторонники "Киевского патриархата" выходили с вилами, кто с чем мог, и не давали пройти этим крестным ходом, – рассказывает пресс-секретарь епархии. – Тогда и произошли схватка – избили одну из женщин".

По словам священника, Ирину Горчук били ее же соседи. Сейчас она находится в областной клинической больнице. Очевидцы утверждают, что избиение совершили не только односельчанки, но и мужчины, и все это на глазах малолетнего сына женщины.

Юрист Ровенской епархии Екатерина Иванюк сообщает, что по данному делу начато уголовное производство.

Кроме того, в селе Подлужье Дубенского района Ровенской области неизвестные забросали камнями дом протоиерея Иоанна Савчука, который является уроженцем Птичей – сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на "Союз православных журналистов".

"На следующий день представители КП в пятый раз сорвали воскресную Божественную литургию общины храма праведной Анны с. Углы Тернопольской области", – сообщает пресс-служба УПЦ.

Отмечается, что факту препятствования богослужения и разжиганию религиозной вражды открыто уже три уголовных производства.

segodnya.ua