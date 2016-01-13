В УПЦ заявили о факте избиения прихожанки в Птичьем представителями УПЦ КП

Представители Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избили прихожанку Украинской Православной Церкви в селе Птичье Дубенского района Ривненской области.

Об этом 12 января заявили в УПЦ, сообщает "Обозреватель".

Инцидент произошел 9 января.

"Одну из женщин забрала скорая в больницу с сотрясением мозга и значительными телесными повреждениями, сообщают в епархии", - говорится в тексте.

Юрист Ривненской епархии Екатерина Иванюк заявила, что "по факту избиения прихожанки Успенского храма были открыты пять уголовных производств".

"Областное УМВД Ривненской области прислало письмо о том, что открыты пять уголовных производств по факту умышленного захвата и осквернения культового здания, а также превышения служебных полномочий", - сказала Иванюк.

Также она утверждает, что прихожане УПЦ КП угрожали смертью прихожанам УПЦ.