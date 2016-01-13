В УПЦ заявили о факте избиения прихожанки в Птичьем представителями УПЦ КП
Представители Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избили прихожанку Украинской Православной Церкви в селе Птичье Дубенского района Ривненской области.
Об этом 12 января заявили в УПЦ, сообщает "Обозреватель".
Инцидент произошел 9 января.
"Одну из женщин забрала скорая в больницу с сотрясением мозга и значительными телесными повреждениями, сообщают в епархии", - говорится в тексте.
Юрист Ривненской епархии Екатерина Иванюк заявила, что "по факту избиения прихожанки Успенского храма были открыты пять уголовных производств".
"Областное УМВД Ривненской области прислало письмо о том, что открыты пять уголовных производств по факту умышленного захвата и осквернения культового здания, а также превышения служебных полномочий", - сказала Иванюк.
Также она утверждает, что прихожане УПЦ КП угрожали смертью прихожанам УПЦ.