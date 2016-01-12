Братия Лавры поздравила с Рождеством детей – пациентов онкоцентра

Братия социального отдела Киево-Печерской лавры побывала в рождественские дни в Киевском городском клиническом онкологическом центре, в отделении, где проходят лечение больные дети.

Иеромонах Глеб привез из Лавры иконки, сладости, подарки, соки, игрушки, поздравил всех с Рождеством Христовым, духовно утешил детей – пациентов онкоцентра и их родителей. Без поздравления не остался и медперсонал. Всем также вручили подарки из Лавры.

"Все пожертвования, поступающие в социальный отдел Лавры, поступают, в первую очередь, детям. Просим оказать посильную помощь подопечным соцотдела. Можно жертвовать продукты, свежие фрукты, медикаменты, одежду, обувь, памперсы, также материальные средства по адресу: Киево-Печерская Лавра, корпус № 65, кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 013). Справки по номеру телефона: 044 255 11 19, 063 229 76 98", - призывают в Лавре.

lavra.ua