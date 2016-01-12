Помогите Ярику встать на ножки! Ребенку с тяжелой формой ДЦП нужно попасть в Трускавец
Ярику 5 лет, у него тяжелая форма ДЦП.
Открыт сбор на реабилитацию в город Трускавец.
Сумма к сбору - 12.951 грн.
Срок - до 25.07.2016 г.
"Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям: Помогите поставить сыночка на ножки! Помогите малышу сделать первый шаг! У Ярика есть шанс узнать, что детство бывает без боли! Мы будем до конца бороться за своего мальчика, но без вашей финансовой поддержки нам не справиться", - говорит мама Ярика.
Документы: https://vk.com/album-41347818_166581983
Реквизиты: https://vk.com/topic-41347818_29818762
Обоснование сбора: https://vk.com/topic-41347818_28574181
Реквизиты
Наименование банка: ПРИВАТБАНК
Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ЕГРПОУ: 14360570
Назначение платежа: Благотворительность. Лечение ребенка.
Получатель: Агишев Александр Валерьевич
№ КАРТЫ ПРИВАТБАНКА: 4149 4978 3192 0618