В Киево-Печерской лавре 15 января состоится V Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры 15 января состоится V Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественский перезвон».

Как сообщают в Киево-Печерской лавре, мероприятие начнется в 17.00 и откроют его выступления церковных хоров.

"Колядки и щедривки – неотьемлемая часть празднования Рождества Христова и Нового года. Они создают неповторимую атмосферу, духовное настроение и ощущение радости. Чтобы сохранить традиции рождественского пения был создан этот фестиваль", - отмечают организаторы.

В фестивале примут участие церковные хоры: храма иконы Божьей Матери «Живоносный Источник»; вокальный ансамбль храма Андрея Первозванного. А также детские хоры: театр песни «Ладоньки»; детский хор «Радуйся» храма бессребреников Косьмы и Дамиана; хоровая капелла «Дзвіночок». На праздник приглашены и профессиональные коллективы: вокальный ансамбль «Покров»; камерный хор “Intermezzo”; камерный хор «Чернівці»; фольклорный ансамбль «Кралиця».

Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок проходит ежегодно под патронатом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.