Священники Волынской и Сарненской епархии провели в последний путь усопших воинов (укр.)
Українська Православна Церква продовжує підносити молитви за упокій душ загиблих військових і просити у Бога миру для України, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.
8 січня у Хрестовоздвиженському храмі села Ощів Горохівського районного благочиння Волинської єпархії відбулосявідспівування учасника АТО Володимира Павлюка.
Чин похорону очолив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протоієрей Валентин Марчук, якому співслужив сонм священиків Горохівського районного благочиння.
Після відспівування отець Валентин переказав родичам новопреставленого співчуття від митрополита Луцького і Волинського Нифонта.
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Минулого тижня духовенство Сарненської єпархіїпровело в останню путь військового Збройних сил України Володимира Жука.
Чин похорону, з благословення митрополита Сарненського і Поліського Анатолія, звершив благочинний Костопільського району архімандрит Іларіон (Клебан) у співслужінні духовенства благочиння.
Новопреставленого було поховано на Батьківщині у селі Постійне Костопільського району Полісся.