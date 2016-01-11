Священники Волынской и Сарненской епархии провели в последний путь усопших воинов (укр.)

Українська Православна Церква продовжує підносити молитви за упокій душ загиблих військових і просити у Бога миру для України, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

8 січня у Хрестовоздвиженському храмі села Ощів Горохівського районного благочиння Волинської єпархії відбулосявідспівування учасника АТО Володимира Павлюка.

Чин похорону очолив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протоієрей Валентин Марчук, якому співслужив сонм священиків Горохівського районного благочиння.

Після відспівування отець Валентин переказав родичам новопреставленого співчуття від митрополита Луцького і Волинського Нифонта.

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Минулого тижня духовенство Сарненської єпархіїпровело в останню путь військового Збройних сил України Володимира Жука.

Чин похорону, з благословення митрополита Сарненського і Поліського Анатолія, звершив благочинний Костопільського району архімандрит Іларіон (Клебан) у співслужінні духовенства благочиння.

Новопреставленого було поховано на Батьківщині у селі Постійне Костопільського району Полісся.