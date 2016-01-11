В Почаевской лавре ночью состоялось уникальное богослужение с пением древних колядок (видео)

В Свято-Успенской Почаевской лавре в ночь на 11 января десятки хоров из храмов и монастырей Украинской Православной Церкви Западной Украины спели старинные рождественские колядки.

"ЩЕДРИК" ВИДЕО ЗДЕСЬ

Как сообщает Центр информации УПЦ, необычное вечернее богослужение состоялось в Преображенском соборе Почаевской лавры.

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Монастырский храм заполнили тысячи паломников из всех уголков Украины. А само пение колядок продолжилось далеко за полночь. Такая традиция существует только в Украине.

Вместе с многочисленными паломниками со всей Украины в этот вечер в Почаеве молился Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.