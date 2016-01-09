Блаженнейший Онуфрий: Если бы не воплотился Христос, то грех мог бы уже уничтожить мир (укр.)

Блаженніший Митрополит Онуфрій під час вечірні у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври 8 січня, у перший день післясвята Різдва Христового, закликав усіх вірних не забувати в будь-якій життєвій ситуації звертатися до Бога. Про це повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

Світ, у якому ми живемо сьогодні – це місце, де панує зло. «Коли людина згрішила в Раю і стала неспроможною до життя у святому місці, тоді Господь відправив її на землю», – сказав Блаженніший владика. Він зазначив: «Люди жили надією, що настане той час, коли прийде Месія, Той, хто врятує від усього злого».

«І це сталося трохи більше ніж 2000 років тому, коли звершилася тайна Різдва Христового, і у Віфлеємі в убогій печері у світ прийшов Той, хто цей світ створив. Він прийшов на землю не для того, щоб користуватися людськими досягненнями чи земною славою, а щоб людині повернути втрачену славу вічного життя», – зазначив Його Блаженство.

За словами Архіпастиря, щоб відчути всю велич цієї Події, потрібно прикласти зусилля. «Звичайно, коли людина живе теплохладним життям, то не замислюється над тим, що сталося. А навіть якщо й замислюється, то ці думки не потрапляють в глибину її душі. Коли ж людина починає боротися з гріхом, починає подвизатися, починає узгоджувати своє життя із Законом Божим, тоді вона хоча б трішки, але стає спроможною відчути ту благодать, яку Господь приніс на землю своїм втіленням».

Тим не менше, навіть якщо ми не відчуваємо цієї благодаті, вона все-рівно діє у нашому світі. «Якби тієї благодаті не було, ми б жили скрегочучи зубами, а може вже й не жили, можливо гріх знищив би нас», – припустив Митрополит Онуфрій.

«Ми сьогодні живемо в новий час, в нову християнську епоху, у світі, в якому діє велика сила Божа, що укріпляє кожну людину, котра прагне цього. Від людини потрібно лише одне – звертатися до Бога. Тому, що від Господа ця сила виходить і тільки у Бога можна знайти її», – наголосив Предстоятель.

Як повідомляв Інформаційний відділ УПЦ, цього дня по завершенні богослужіння митрополит Павел від повноти всього духовенства привітав Блаженнішого владику зі святом Різдва Христового, бажаючи Архіпастирю сил і наснаги у несінні Первосвятительського послуху на кафедрі Київських митрополитів. Блаженніший Митрополит Онуфрій подякував усім присутнім за спільне богослужіння і вітання з нагоди різдвяних свят.