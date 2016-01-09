В Почаевской лавре 10 января десятки хоров храмов Западной Украины споют редкие украинские колядки

В Свято-Успенской Почаевской лавре 10 января десятки хоров из храмов и монастырей Украинской Православной Церкви Западной Украины споют старинные рождественские колядки.

Как сообщает Центр информации УПЦ, вечернее богослужение начнется в 17.00 в Преображенском соборе Почаевской лавры и продолжится прославлением Богомладенца Христа рождественскими песнями - колядками.

"Это необычное богослужение, традиция, которая существует только в Украине. После песнопений несколько десятков хоров из храмов и монастырей Западной Украины попеременно будут славить Рождество Христово пением колядок. Монастырский храм заполнят тысячи паломников со всех уголков Украины. А само пение колядок продолжится далеко за полночь", - рассказал глава Синодального информационного отела УПЦ епископ Климент (Вечеря).

Также он отметил, что вместе с многочисленными паломниками со всей Украины в этот вечер в Почаеве будет молиться Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

На богослужении присутствующие услышат как известные так и редкие старинные украинские колядки.