В УПЦ с Рождеством Христовым поздравили бедных, больных, немощных и сирот (укр.)

7 грудня, у день Різдва Христового, в Українській Православній Церкві ділилися радістю від пришестя у світ Спасителя світу з усіма знедоленими та нужденними.

Так, відразу після святкової молитви православні християни у Києві влаштували обід для безхатченків, відвідали хворих в Запоріжжі та Вінниці, стареньких та сиріт привітали в Кіровограді, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ, з посиланням на сайти єпархій.

Різдвяний обід для бідних людей та тих, хто за різних життєвих обставин опинився без даху над головою волонтери київської благодійної організації «Друзі Спільноти Святого Егідія» провели в одному із столичних кафе, інформує прес-служба Київської Митрополії.

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви в заході взяв участь і відкрив святковим молебнем вікарій Київської Митрополії єпископ Васильківський Миколай. Духовенство та волонтери допомогли знедоленим відчути особливість цього дня.

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[OV_4257] «Я дуже радий всіх вас бачити не на вулиці, а саме тут — у цьому затишному кафе, біля ікони, різдвяної ялинки за святковими столами. Хочу висловити особливу вдячність тим, хто допомагає вам відчути себе людиною, яку люблять і поважають, яка потрібна оточуючим. Символічно, що наша зустріч відбувається на Різдво — в особливий день, коли збуваються найзаповітніші мрії. Я бажаю вам, щоб і ваші заповітні мрії з допомогою Божою здійснилися», – звертаючись до присутніх, сказав владика Миколай.

Діяльність спільноти – позаконфесійна, вона діє у багатьох країнах світу, закликаючи до справ милосердя і турботи про знедолених людей, від яких відвернулося суспільство. В Україні Спільнота святого Егідія проводить постійну роботу допомагаючи найслабкішим верствам населення Києва активно співпрацюючи з Українською Православною Церквою, адже переважна більшість волонтерів є членами саме УПЦ.

[foto4809] Митрополит Вінницький і Барський Симеон відвідав Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії. Архіпастир привітав маленьких пацієнтів з Різдвом Христовим та отримав вітання у вигляді колядок, якими діти прославляли Новонародженого Христа. Владика роздав дітям солодкі подарунки та іконки Різдва Христового, а директору закладу передав матеріальну допомогу.

[dsc_0238] 7 січня архієпископ Запорізький і Мелітопольський Лука побував у Запорізькому військовому госпіталі і привітав співробітників і поранених військових із Різдвом Христовим та вручив подарунки, повідомляє прес-служба єпархії.

Владика побажав, щоб жахи, з якими довелося зіткнутися сьогоднішнім пацієнтам, ніколи не повторювалися.

[dsc_0206] «Народження Господа – це початок нашого шляху, шляху порятунку, шляху спокутування, – сказав Його Високопреосвященство і продовжив. – Бог стає людиною, щоб людина могла стати богом. Через усвідомлення цієї величної події у нас є можливість правильно оцінити стан нашої душі. Чи гідні ми Різдва Христового? Чи живе в нашій душі любов, радість, співчуття, або вона заповнене гріхами і пристрастями?».

Архіпастир звернув увагу, що ненависть і гнів, які сьогодні присутні в нашому суспільстві – це зло. «Всі ці стани нашої душі – породження диявольські. Ворог роду людського не здатний любити, йому хочеться лише вирвати людину з радісних обіймів Божих. – сказав владика. – Дай Бог, щоб кожен з нас бачив більше у своєму житті радості і ніколи не бачив жахів війни, а також плодів злоби й ненависті».

Не забули привітати й тих, хто виконує свій військовий обов’язок. З Різдвяними піснями і колядками привітали кременчуцьких ракетників настоятель храму св. мч. Іоанна-Воїна та глава єпархіального військового відділу протоієрей Костянтин Маслов в святий вечір перед Різдвом. Священики відвідали Кременчуцький 107-й реактивно- артилерійський полк та благословили військовим Різдвяну кутю, зазначається на сайті Кременчуцької єпархії.

7 січня з колядками та святковим частуванням в Кіровоградській єпархії вітали жителів будинку престарілих «Милосердний самарянин». Завдяки прихожанам храму Успіння Пресвятої Богородиці, які допомогли накрити чудовий святковий стіл стареньким, в будинку для самотніх людей відчули радість свята. «Спасибі нашим матінкам, які разом зі священиками і дівчатками-прихожанками заспівали не одну колядку в кожній кімнаті, адже велика частина стареньких не може навіть самостійно пересуватися. Радість заглянула в кожну кімнату», – повідомляють на сайті єпархії.