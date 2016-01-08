Одесская епархия УПЦ передала 200 семьям переселенцев из зоны АТО подарки к Рождеству

Одесская епархия Украинской православной церкви передала 200 семьям переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции подарки к Рождеству.

Как сообщили УНИАН в епархии, к празднику Рождества Христова помощь и подарки получили вынужденные переселенцы и нуждающиеся одесситы.

Помощь состояла из продуктовых наборов, а 25-ти самым нуждающимся (инвалидам и многодетным семьям) предоставлена также финансовая помощь.

Кроме того, к празднику все дети из вышеуказанных семей получили сладкие подарки.

Еще 35 продуктовых наборов и детских подарков переданы благотворительной организации «Одесская городская организация помощи детям с синдромом Дауна «Солнечные дети».

Кроме того, за средства Одесской епархии УПЦ приобретён слуховой аппарат для переселенки из Луганской области Людмилы Симанько.