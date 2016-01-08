Семинаристы КДАиС подготовили трогательное поздравление с Рождеством для глухих (укр.)(видео)

До свята Різдва Христового вихованці Київської духовної семінарії адресували спеціальне привітання для нечуючих., повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

ВІДЕО

Викладач жестової мови КДАіС Анна Блощинська розповідає, що студенти власноруч підготували фільм-привітання з щирим ентузіазмом. «Я лише дещо допомогла з текстом привітання та поставила правильність жестів», – зазначає вона.

«Родзинкою цього аматорського відео семінаристів є простота й щирість, які так добре характеризують майбутніх українських православних священиків», – підкреслила Анна Блощинська.

Текст вітання:

«Ми – студенти Київської духовної семінарії; ми вивчаємо жестову мову, щоб донести слово Боже кожній людині – нечуючі не виключення. Разом із нашим викладачем хочемо привітати наших друзів, які не чують, з великим і радісним днем – Різдвом Христовим !

Майже дві тисячі років християнський світ урочисто відзначає пришестя на землю Сина Божого. Христос народився від Пресвятої Діви Марії – став Богом та людиною.

Нехай це свято принесе розуміння змісту життя, та те, що в ньому відбувається. Якомога більше тепла та щастя у ваші домівки

Ми – діти Єдиного Бога. Ми – громадяни однієї країни. Ми єдиновірні, єдинокровні; ми брати і сестри. Подякуємо ж у це свято Господеві за всі Його благодіяння, даровані нашій Святій Православній Церкві та кожному з нас у минулому році, й будемо просити Його милості до Української Православної Церкви, державі й народу України у році наступному.

Бажаємо щоб молитва кожного із нас, біль кожного із нас, Господь почув і почули ті люди які поруч з нами, тому що тепер не достає тільки розуміння та братерських відносин між нами.

Нехай це світле свято наповнить радістю наші душі та спонукає нас на справи віри і любові, зводячи наші уми і серця до Неба. Бо звідти линуть слова: нині народився вам Спаситель, Який є Христос Господь (Лк. 2: 11).»