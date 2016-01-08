Предстоятель УПЦ почтил собор Пресвятой Богородицы во Флоровском женском монастыре Киева

14:40, 08 января 2016
Православие
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Во второй день после Рождества Христова Предстоятель по традиции совершил богослужение в одном из древнейших женских монастырей Киевщины.

8 января, в день памяти собора Пресвятой Богородицы Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре, сообщает Информационный отдел УПЦ.

Во время богослужения Предстоятель вознес сугубую молитву за мир в Украине.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил духовенство, сестер и прихожан с праздником Рождества Христова, а также собора Пресвятой Богородицы и благословил всех.

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