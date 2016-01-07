Митрополит Онуфрий открыл благотворительный праздник в Киевской национальной опере

7 января, в день праздника Рождества Христова, в Национальной опере Украины имени Т.Г.Шевченко состоялось тринадцатый традиционный детский праздник «Рождественский вертеп-2016».

В этом году благотворительное мероприятие было устроено для детей беженцев с востока Украины, воинов АТО и воспитанников детских домов и школ-интернатов Киева и Киевской области.

Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.

Торжественное открытие праздника благословил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Его Блаженство на мероприятие сопровождали епископ Обуховский Иона и народный депутат Украины Андрей Деркач.

Поздравляя детей с Рождеством Христовым, Его Блаженство отметил, что Христос пришел на землю, не отделяя бедных от богатых, старых от молодых, но для всех принес радостное благовестие о новой жизни в вечности. Особое внимание архипастырь уделил волонтерам, которые приложили много усилий, чтобы собрать детей из разных уголков Киевской области на праздник. Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил их за важную помощь, раздал праздничные подарки и благословил всех.

Фото Информационного отдела и Сергея Рыжкова