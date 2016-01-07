В Киево-Печерской лавре с молитвой за мир встретили Рождество Христово

7 января, в праздник Рождества Христова, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.

За богослужением Блаженнейший владыка вознес сугубую молитву за мир в Украине.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех присутствующих с праздником Рождества Христова и благословил всех.

По завершении богослужения в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры Его Блаженство поздравили с Рождеством Христовым и пропели праздничные колядки насельники обители, студенты Киевских духовных школ, многочисленные хоровые коллективы и прихожане храмов Киевской епархии.

По традиции период рождественских праздников продлится двенадцать дней и имеет название святки, верующие возвещают всем о пришествии в мир Сына Божьего особыми песнопениями – колядками.

После завершения Божественной литургии Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры принимал поздравления с праздником, сообщает Информационный отдел УПЦ.

Его Блаженство со светлым праздником Рождества Христова поздравили братия Киево-Печерской Лавры, студенты, преподаватели и работники Киевских духовных школ.

Многочисленные профессиональные и любительские хоровые коллективы исполнили для Митрополита Онуфрия рождественские колядки и духовные песнопения и поздравили Предстоятеля с Рождеством Христовым.

Блаженнейший владыка поблагодарил за поздравления, пожелал всем милости Господней, мира и радости от Родившегося Христа, раздал рождественские подарки и благословил всех.