В УПЦ рассказали о традициях празднования Рождества в Украине

Православные украинцы 7 января будут праздновать великий день – Рождество Спасителя мира Господа нашего Иисуса Христа.

О традициях этого праздника в Украине ФАКТАМ рассказал глава административного аппарата Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви архимандрит Виктор (Коцаба).

– Рождество Христово – это праздник, который относится к Двенадцати главным празникам Православной Церкви. Сам Всемогущий Бог, Творец неба и земли, воплотился, стал человеком, чтобы спасти всех людей и помочь им увидеть правильный путь в жизни.

Как и во многих христианских странах, в Украине также за многие века сложилось много добрых и душевных рождественских традиций, которые передаются нам из поколения в поколение.

Традиций в каждом регионе нашей страны великое множество. Но во всех регионах на праздник Рождества Христова все члены семьи – от мала до велика – шли в храм, где отдавали дань новорожденному Богомладенцу. Это является самой главной традицией нашего народа, – отметил отец Виктор.

По его словам, утром, после богослужения, люди расходились по домам, садились за стол на праздничный обед.

– На столе уже была мясные и молочные блюда, сыр и яйца, то есть все то, что не употреблялось во время Рождественского поста. Кстати, собираться за столом всей семье на Рождественские праздники – это еще одна очень замечательная рождественская традиция, – говорит священник.

Он также отметил, что с давних времен на Рождество все люди при встрече приветствуют друг друга словами: Христос родился! Славим Его! Рассказал священнослужитель и о традициях накануне Рождества.

– 6 января, в Сочельник, во всех домах убирали, белили помещения, застилали новые или чисто выстиранные скатерти, ткани и полотенца. То есть готовили свой дом для встречи с Самим Господом, – отметил он.

– Еще одна добрая традиция нашего украинского народа на праздник Рождества – это пение колядок, в которых прославлялся новорожденный Мессия, и пожелания друг другу и хозяевам счастья-здоровья, многия лета и достатка в доме и семье.

Колядки – это уникальный способ, который оставили нам предки, в народно-песенной форме донести радость Рождества Христова всем людям, – продолжил отец Виктор.

Говоря об особенности приготовления блюд на Рождество и Святой вечер, он напомнил, что это прежде всего церковный праздник, которому предшествует пост, который готовит человека к встрече со Спасителем мира.

– Последний день накануне Рождества Христова – 6 января – Сочельник. Вечером, после восхода первой звезды, вся семья собирается на ужин. Ужин в Сочельник, хотя и постный, но праздничный. Его готовит хозяйка дома, которой помогают дети. Ужин состоит из двенадцати постных блюд, несмотря на то, что в Сочельник Церковь установила строгий пост.

Обычно, в состав этих блюд входят: компот, горох, фасоль, соленые огурцы, жареная капуста, вареники, картофель, грибы, каша гречневая, голубцы, коржи с маком и самое главное – кутья, – подытожил представитель УПЦ.

Центр информации УПЦ - специально для Фактов ICTV