Православные отмечают Сочельник

Сегодня Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник.

В этот день завершается Филиппов, или Рождественский пост.

На столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов. Обязательными на предрождественском ужине должна быть кутя и узвар. Постятся далеко не все украинцы, но накрывать на стол 12 постных блюд на Сочельник уже стало традицией для всей Украины.

А с первой звездой уже можно колядовать. По библейским сказаниям, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.

Вечером в храмах начнутся торжественные богослужения, напоминающие о великом событии, с которого начался отсчет новой эры.