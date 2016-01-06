Православные отмечают Сочельник
15:10, 06 января 2016Православие
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Сегодня Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник.
В этот день завершается Филиппов, или Рождественский пост.
На столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов. Обязательными на предрождественском ужине должна быть кутя и узвар. Постятся далеко не все украинцы, но накрывать на стол 12 постных блюд на Сочельник уже стало традицией для всей Украины.
А с первой звездой уже можно колядовать. По библейским сказаниям, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.
Вечером в храмах начнутся торжественные богослужения, напоминающие о великом событии, с которого начался отсчет новой эры.
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