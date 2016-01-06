В Киеве на Рождественские праздники полиция усилит меры безопасности
На Рождественские праздники полиция Киева усилит меры безопасности.
Как сообщает Отдел коммуникации столичного Главного управления Нацполиции, почти 300 работников структурных подразделений киевской полиции и Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории города.
Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений. Кроме того, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение нескольких концертных программ.
Правоохранители призывают граждан вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу, не нарушать общественный порядок и содействовать работникам полиции в выполнении их функций.
«Правоохранительные органы в рамках своей компетенции будут немедленно реагировать на любые противоправные действия независимо от политических предпочтений и социального статуса правонарушителей», - предупредили в полиции.