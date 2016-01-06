В Национальной опере 7 января пройдет Митрополичья елка для детей бойцов, погибших в АТО и переселенцев

Главное Рождественское благотворительное мероприятие Украинской Православной Церкви - «Рождественский вертеп-2016» - состоится 7 января в Национальной опере Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, организатором мероприятия выступил Синодальный отдел УПЦ по работе с молодежью совместно с Всеукраинским волонтерским движением «Молодость не равнодушна».

"В день праздника Рождества Христова состоится спектакль и концерт с участием детских и фольклорных коллективов для пациентов детских отделений киевских больниц, детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, а также воспитанников детдомов Киевской, Черниговской, Житомирской и Херсонской областей. Гостей поздравит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Начало мероприятия в 13.00", - рассказали организаторы мероприятия.

Благотворительную Митрополичью елку на праздник Рождества Христова УПЦ проводит уже более 10 лет. Цель акции - подарить праздничное настроение и радость светлого христианского праздника детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этом году к участию в акции приглашены дети из семей вынужденных переселенцев, а также дети, родители которых погибли в ходе АТО.

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