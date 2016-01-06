Митрополит Онуфрий: Наша Церковь - единственная, которая на сегодня еще не разделила Украину (укр.)

Українська православна церква визнає цілісність країни з Кримом і Донбасом, а також підтримує право жителів цих територій на власну думку, залишаючись при цьому громадянами України. Про це заявив в інтерв'ю місцевому телеканалу під час предстоятельського візиту в Житомирську єпархію Митрополит УПЦ Онуфрій,повідомляє Синодальний інформаційний відділ УПЦ.

"Наша Церква - єдина Церква, що на сьогодні ще не розділила Україну. Ми ще тримаємо під своєю владою Крим і під нашою владою перебуває Схід України, Донбас. Ці всі території підкоряються нашій Церкві. А нас за це ще й шельмують", - наголосив він.

Зі слів Онуфрія, УПЦ молиться за якнайшвидше припинення конфлікту і не розуміє людей, які своїми діями розколюють Україну. "Я не розумію людей, які кажуть, що ми сепаратисти. Якщо ми сепаратисти, то хто ж вони тоді? Якщо вони поділили Україну? Довели до такого стану, що і Крим відпав, і «Схід дихає на ладан». А ми все робимо, щоб зберегти цілісність України. Навіщо людей озлобляти і доводити до такого крайнього напруження, до такої озлобленості, щоб люди нас покидали і йшли від нас? Це неправильно. Ми себе не правильно ведемо. Потрібно поважати людей. Поважати і ті звичаї, які є в Криму, і на Сході. Чи не вимагати від людей, щоб вони думали точно так само, як ми", - заявив Митрополит УПЦ.

На думку Онуфрія, основою конфлікту є спроба насаджувати жителям одних регіонів країни цінності інших, вимоги "думати як усі". "А у них інші герої, інші цінності. Нехай вони будуть у них. Як на мене, це красиво, коли букет не з одних квіточок, а з різних - і за кольором, і за структурою. Так, що ми зберігаємо Україна цілою. І ми хочемо, щоб подивилися на нас і політики, і всі, від кого це залежить, і стали більш гнучкими. Тоді ми зможемо ще все зберегти. Але потрібно десь і пробачити, і змиритися, і потерпіти...", - упевнений він.

Водночас, Онуфрій заявив, що Церква не має наміру просити у влади захисту від захоплень храмів і засудила спроби екстремістів "підкоригувати церкву під себе". "Те, що захоплюють храми - це продовження неправильного розуміння нашої Церкви, спроба, якщо не виходить за допомогою слова, то використовуючи насильство, зробити нашу Церкву такою, якою вони хотіли б її бачити. Ніхто, хто боровся або бореться з Церквою, ніхто ніколи не виграв. І всі такі люди будуть завжди в програші", - наголосив Митрополит УПЦ.

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