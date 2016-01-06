В Киеве неизвестные пытались сжечь церковь УПЦ

5 января неизвестные совершили поджог храма в честь святителя Петра Могилы Второго Шевченковского благочиния столицы, сообщает Информационный отдел УПЦ.

По сообщению настоятеля храма протоиерея Иоанна Тронько, около двух часов ночи злоумышленники с помощью горючих веществ подожгли снаружи северную стену алтарной части храма. В результате возгорания обгорел фасад церковного здания, но огонь не перекинулся внутрь.

Строительство храма было начато 12 сентября 2007 г. В июне 2008 г. Блаженнейший Митрополит Владимир (+2014, Сабодан) совершил чин его освящения в честь святителя Петра Могилы и иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

«Поджог был совершен в таком месте, чтобы возгорание было замечено позднее», – отметил священник. – Только милостью Божией, храм не загорелся, поскольку люди вызвали вовремя пожарную службу». Возгорание было погашено неравнодушными жителями окрестных домов.