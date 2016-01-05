В Запорожье планируют возвести храм в честь Петра Калнышевского

В Запорожье пустырь на Песках в ближайшее время может стать территорией храма.

По словам Иоанна, клирика храма Петра и Февронии, на этом месте планируется установить поклонный крест и возле него совершать каждый воскресный день молитвы.

Крест планируют установить еще до Рождества.

Как отмечают представители церкви, личность Петра Калнышевского имеет очень большое значение для Запорожья. И храм, воздвигнутый в его честь, может стать символом единства всего казачества.

*** 12 ноября 2015 года в Хортицком районе прошла торжественная закладка сквера имени последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского. Такое решение было принято с целью увековечения его памяти. На следующий день в Свято-Покровском архиерейском соборе в Запорожье состоялась канонизация Петра Калнышевского. На литургию приехало несколько тысяч запорожцев.

По информации reporter-ua.com