Рождественские богослужения в Киево-Печерской лавре покажут в прямом эфире центральные телеканалы (расписание)
14:37, 05 января 2016Православие
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6 и 7 января, в Сочельник и день Рождества Христова, состоятся прямые трансляции торжественных богослужений из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которые возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.
6 января, среда
17:00 – телеканал «Интер»
17:00 – телеканал «Глас»
19:45 – Первый Национальный канал украинского телевидения
7 января, четверг
9:00 – телеканал «Интер»
9:00 – телеканал «Глас»
10:30 – 1 канал Украинского радио (радиотрансляция)
12:00 – Первый Национальный канал украинского телевидения
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