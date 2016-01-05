Рождественские богослужения в Киево-Печерской лавре покажут в прямом эфире центральные телеканалы (расписание)

6 и 7 января, в Сочельник и день Рождества Христова, состоятся прямые трансляции торжественных богослужений из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которые возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.

6 января, среда

17:00 – телеканал «Интер»

17:00 – телеканал «Глас»

19:45 – Первый Национальный канал украинского телевидения

7 января, четверг

9:00 – телеканал «Интер»

9:00 – телеканал «Глас»

10:30 – 1 канал Украинского радио (радиотрансляция)

12:00 – Первый Национальный канал украинского телевидения