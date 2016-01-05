Священники УПЦ передают украинским военным гуманитарные грузы и подарки к праздникам (укр.)

Разом із гостинцями, капелан Олександрійської єпархії організував і доставив військовим на Схід відеопривітання від рідних та близьких, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

3 січня співробітники Військового відділу Кіровоградської єпархії: ієрей Іоанн Верескун та ієрей Роман Загоруйкодолучились до збору допомоги українським бійцям, котрі знаходяться в зоні збройного конфлікту на сході України. Через волонтерів громадської організації “Пробудження” священнослужителі передали воїнам необхідні медикаменти.

Напередодні Нового року, 31 грудня, священики Ратнівського благочиння Володимир-Волинської єпархії на чолі із благочинним протоієреєм Анатолієм Гурськимзібрали святкові подарунки для військових-земляків, які виконують службовий обов’язок на Сході. Передаючи гостинці волонтерові Вадимові Дейнеці, який має доставити їх до Різдвяних свят на Донбас, священнослужителі попрохали переказати бійцям вітання зі святами та побажання в скорому часі повернулись додому цілими і неушкодженими.

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З благословення єпископа Олександрійського і Світловодського Боголєпа, військовий капелан протоієрей Олександр Шнякін черговий раз відвідав українських воїнів, які перебувають у зоні збройного протистояння на Сході. Під час нинішньої поїздки священик привіз для учасників АТО продукти харчування, подарунки, а також відеопривітання від родин і близьких, командування частини, що перебувають в Олександрії. Також для бійців передали свої привітання мешканці с. Куколівка Кіровоградської області та учні Куколівської загальноосвітньої школи.

Варто відзначити, що отець Олександр був ініціатором підготовки звернень та особисто звертався до кожного з пропозицією засняти відеопривітання – повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

Як зазначають в Олександрійській єпархії, перебуваючи у зоні збройного конфлікту, священослужитель не тільки несе слово Боже та духовну підтримки воїнам, а й розділяє їхні будні.

Тиждень тому, перед Новим роком, клірик Херсонської єпархії відвідав з подарунками військову частину на території Каланчацького району, де звершив молебень.