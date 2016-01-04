АНОНС! Центр информации УПЦ проводит аккредитацию СМИ на брифинг и Рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре

Центр информации Украинской Православной Церкви проводит аккредитацию журналистов центральных СМИ на брифинги и праздничные богослужения в Киево-Печерской лавре.

6 января в 17.00 в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится брифинг со спикером УПЦ, который расскажет о традициях празднования Рождества и о мероприятиях, которые состоятся во время святок - в период от Рождества до Крещения.

После брифинга представители аккредитованных СМИ смогут пройти в храм преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры на праздничное Всенощное бдение.

Торжественное богослужение возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

7 января в 08.20 в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится брифинг со спикером УПЦ для представителей аккредитованных СМИ. Праздничная Божественная литургия начнется в 09.00 в храме преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры. Представители аккредитованных СМИ смогут пройти на богослужение для съемки.

Аккредитацию на брифинги и на съемку богослужений проводит Центр информации УПЦ по тел. (050) 312 37 26 или по электронной почте church.information.center@gmail.com

Аккредитация для представителей СМИ обязательна.

Заявка должна содержать следующую информацию: ФИО представителя СМИ (без сокращений), его должность, контактный телефон, электронный адрес, дату события, на которое происходит аккредитация.