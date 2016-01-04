Патриарху всея Грузии Илии II исполнилось 83 года

4 января - день рождения Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II. Ему исполнится 83 года. Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года в городе Владикавказе.

В 1952 году он окончил владикавказскую среднюю школу №22 и поступил в Московскую духовную семинарию.

16 апреля 1957 года, будучи студентом второго курса духовной академии, с благословения тогдашнего Католикоса-Патриарха всея Грузии Мелхиседека III принял в тбилисской церкви Александра Невского монашеский постриг. В 1960 году окончил Московскую духовную академию, получив диплом первой степени.

26 августа 1963 года, Католикосом-Патриархом Ефремом II был рукоположен в епископы Батум-Шемокмедской епархии и назначен патриаршим викарием.

В 1967 году епископ Илия II был переведён в Абхазскую епархию. В 1969 году был возведён в митрополиты.

9 ноября 1977 года после кончины Католикоса-Патриарха Давида V по распоряжению Святого Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года в кафедральном соборе Светицховели.

По информации патриархии, за время пребывания Илии II на патриаршем престоле количество епархий в Грузии было увеличено с 15 до 46. В стране, включая Патриарха, 47 епископов. Увеличилось число монастырей, храмов и духовных лиц. На сегодняшний день в Грузии около 2 тысяч действующих церквей и монастырей, до 3 тысяч духовных лиц и монахов.

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