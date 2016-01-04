В одесских храмах УПЦ в новогоднюю ночь прошли молебны за мир в Украине

В одесских храмах в новогоднюю ночь прошли молебны за мир в Украине.

Как сообщили УНИАН в Одесской епархии УПЦ, в ночь с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре была совершена Божественная литургия.

Литургию возглавил ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Серафим.

«За богослужением были вознесены новогодние прошения и сугубые молитвы о мире и согласии на украинской земле, об умножении любви и терпения в обществе. Во многих других храмах Одессы также были совершены богослужения в новогоднюю ночь, где также молились о мире в Украине и Одесском регионе», - заявили в епархии.