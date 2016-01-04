На Волыни в храмах УПЦ в новогоднюю ночь отслужили Божественные литургии за мир

На Волыни в нескольких храмах Украинской православной церкви в новогоднюю ночь отслужили Божественные литургии за мир.

Как сообщили УНИАН в Волынской епархии УПЦ, богослужение с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года в древнем Свято-Покровском храме Луцка по благословению владыки Нифонта возглавил протоиерей Валентин Марчук. Людей, находившихся ночью в храме, было даже больше, чем обычно.

Отмечается, что особенной была в эту ночь совместная молитва за мир и спокойствие в Украине, чтобы Господь благословил в новом году на прекращение необъявленной войны на востоке, мирное небо, мир в обществе, мир в душах человеческих.

Многие в новогоднюю ночь молились за мир и во временном храме Всех святых земли Волынской, добавили в епархии.