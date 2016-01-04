В центре Одессы ограбили Свято-Успенский кафедральный собор УПЦ

В центре Одессы ночью 1 января ограбили Свято-Успенский кафедральный собор.

Как сообщили УНИАН в Одесской епархии УПЦ, Свято-Успенский Одесский кафедральный собор, расположенный по улице Преображенской,70, подвергся нападению грабителей.

«Преступники украли пожертвования верующих, которые принесли их в дар Божией Матери в ее чудотворном Иверском образе», - заявили в епархии.

Отмечается, что этот собор уже дважды подвергался грабежам. Оба раза было официальное обращение администрации собора в правоохранительные органы Одессы, сотрудники которых обещали пресечь противоправную деятельность злоумышленников, посягающих на святыни.

В епархии констатируют, что в Одесском регионе в декабре 2015 года от действий грабителей пострадал ряд православных храмов. В частности, в Одессе - Свято-Иверский Одесский мужской монастырь, храм в честь иконы Божией Матери «Достойно есть», Свято-Рождество-Богородичный храм на Слободке, Всехсвятский храм на Таировском кладбище, Преображенский храм на Ленпоселке, храм в честь Всех святых в Преображенском парке, а также - храм в честь святых мученика Виктора и мученицы Ирины в пгт Авангард. В Белгород-Днестровском районе - Свято-Покровский храм села Бритовка, Свято-Владимирский храм в пгт Затока, Свято-Архангело-Михаловский храм села Козацкое, Свято-Димитриевский храм села Петровка.

Кроме того, преступники ограбили Свято-Никольский храм села Шабо, храм в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи села Свердлово, храм в честь святого Александра Невского села Визирка Коминтерновского района и др.

«Благодаря установленной пультовой сигнализации и оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны были пресечены и другие многочисленные случаи ограблений храмов Одесской области. Во всех случаях духовенство епархии обращалось в правоохранительные органы, где эти обращения официально фиксировались и проводилось расследование», - заявили в епархии.

В епархии неоднократоно призывали правоохранительные органы обратить особое внимание на раскрытие этих преступлений, чтобы пресечь грабежи.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года митрополит Одесский и Измаильский Агафангел заявил о резком увеличении случаев ограблений храмов. По его словам, за последний месяц в Одессе и области произошло около 20 таких случаев, в результате чего из храмов похищены дары и пожертвования, «которые по крупицам собираются общинами для поддержания церкви, для помощи обездоленных одесситов и переселенцев с востока Украины».

«Эти люди, под покровом ночи взламывающие двери храмов, перепиливающие решетки и похищающие доброхотные пожертвования, не являются теми, которые, может быть, крайней нищетой доведены до отчаянных поступков. Эти святотатцы – хладнокровные и циничные грабители с сожженной совестью, без всякого чувства Бога и святыни», - заявил Агафангел.