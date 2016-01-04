В Одесской области ограбили храм Касперовской иконы Божией Матери УПЦ

В Овидиопольском районе Одесской области ночью 3 января ограбили храм Касперовской иконы Божией Матери, сообщили УНИАН в Одесской епархии УПЦ.

«Преступники, отключив пультовую сигнализацию, проникли внутрь и похитили приношения верующих Божией Матери в ее Казанском образе и святителю Николаю. Также вскрыты и похищены церковные кружки, где находились пожертвования селян на содержание храма», - сообщили в епархии.

Сразу после обнаружения ограбления вызвана следственная группа из Овидиопольского отделения полиции.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года митрополит Одесский и Измаильский заявил о резком увеличении ограблений храмов.