Будем искренне славить рожденного Иисуса и молить Его о мире - Митрополит Антоний (поздравление, укр.)

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОГО МИТРОПОЛИТА БОРИСПІЛЬСЬКОГО І БРОВАРСЬКОГО АНТОНІЯ ПАСТИРЯМ, ЧЕРНЕЦТВУ І ВСІМ ВІРНИМ ЧАДАМ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Христос народжується — славте!

Христос з небес — зустрічайте!

(Ірмос Різдвяного канону)

Возлюблені у Господі пастирі, чесне у Христі чернецтво, боголюбиві миряни — брати і сестри!

Понад двадцять століть тому над Віфлеємом запалала яскрава зірка, яка сповістила про народження в яслах Сонця Правди. Світ, що лежав у пітьмі й перебував під покровом смерті, Воно осяяло дивовижним, невідомим світлом. Це світло й досі зігріває скрижанілі серця чудесним теплом нового життя, життя у Христі Іісусі Господі нашому. І не згасне це небесне світло. Не вичерпається життєдайне тепло цього вічного Невечірнього Світла й тоді, коли видиме сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються (Мф. 24: 29). Воно осяватиме всіх благословенних та обраних у царстві Отця Небесного, всіх, хто пізнав і полюбив це вічне життя, яке було в Отця і явилося нам (1 Ін. 1: 2).

Цього величного дня увесь християнський світ глибоко відчуває та усвідомлює, що з явленням на землі Сина Людського виникло «нове створіння» у Христі Іісусі. Уся суть спасіння роду людського в тому якраз і полягає, що християнство, з перших днів свого буття, увійшло у світ як нове життя, нове народження, нове людство, родоначальником якого став «новий Адам» — Господь наш Іісус Христос.

Дам вам серце нове, і дух новий дам вам, — сказав Господь устами Свого пророка, — і візьму з плоті вашої серце кам'яне, і дам вам серце плотське. Вкладу всередину вас дух Мій (Єз. 36: 26–27). Це нове серце й цей новий дух і дав людству Син Божий, чиє Різдво так урочисто святкує нині весь православний світ.

Церква закликає нас сьогодні: «Христос народжується — славте!». З почуттям духовного піднесення та благоговіння уславимо нині Богонемовля Христа, адже Він — джерело любові й життя; Він — наша радість і головна священна надія; в Ньому наше сьогодні й наше завтра; в Ньому наше нескінченне вічне життя.

У ці світлі та святі дні згадаймо, що Господь через Своє Євангеліє закликає християн бути світлом світові (див.: Мф. 5: 14–16). Для цього нам потрібно очищати свої серця від усякої гріховної скверни, уникати будь-якої ворожнечі та злоби, насаджувати у своїх душах щиру любов до Бога і людей. Чим більше серед нас і в кожному з нас буде доброзичливості одне до одного, співчуття до горя, й чим менше — взаємного осудження та гніву, чим смиренніший буде наш дух, чим чистіші будуть наші душа й тіло, тим більшими будуть та хвала і слава Богу, підносити які нас закликає Свята Церква. Тож станемо істинними дітьми Божими, вірними Його учнями, виконавцями Його святих заповідей, уславимо Його Святе Ім'я своїм життям на землі, щоб бути гідними розділити вічну славу з Ним у вічному житті, щоб щастя наше було вічним!

У перших словах Різдвяного гімну Церква оспівує: «Христос сходить з небес, — зустрічайте!». Той, Хто народжується у Віфлеємі та спочиває в яслах, щоб доступним бути для простих і смиренних, нехай прийме нас, які вклоняються Йому, і нехай дарує нам славити Його у благодаті й радості. «Він, не погордував лягти у яслах, не погордує і в яслах твоєї душі спочити Своєю благодаттю і Своїм миром, якщо тільки ти покаянням і вірою припадеш перед Ним», — навчає святитель Філарет (Дроздов).

Возлюблені у Господі пастирі, чесне чернецтво, брати і сестри! Сердечно вітаю вас із великим та радісним святом Різдва Христового! Будемо щиро славити народженого у віфлеємських яслах Іісуса. Будемо молити Його про мир і спокій у Вітчизні нашій, а також і про те, щоб і нам дано було потрудитися кожному задля насадження цього миру та служіння справі примирення нашого суспільства. Закликаю вам у поміч благословення Господа Іісуса Христа, Який народився заради спасіння нашого і, за словом апостола Павла, є миром нашим (див.: Єф. 2: 14). Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди в усьому. Господь з усіма вами! (2 Сол. 3: 16). Амінь.

МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ АНТОНІЙ

РІЗДВО ХРИСТОВЕ

2016 Р.