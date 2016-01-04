Архиепископ Лука о переносе даты Рождества: Это попытка расколоть украинское общество

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука на пресс-конференции с запорожскими журналистами высказал свое мнение о заявлении секретаря СНБО Александра Турчинова о переносе празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на Reporter UA.

По словам Его Высокопреосвященства, празднование Рождества 7 января для православных верующих – это давняя традиция, и нет смысла переносить праздник якобы для евроинтеграции. Это попытка расколоть украинское общество.

«Это заявление взорвало общество. Есть традиция, по которой мы живем. Если перенесем праздник – мы потеряем свою традицию и новую не обретем. Люди стараются расколоть общество. Эта идея не от Бога. Наша Церковь живет по своему календарю, и мы будем праздновать по своему календарю и в будущем. Опять общество делится на своих и чужих, на черных и белых», – отметил владыка Лука.