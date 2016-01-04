Священники и прихожане УПЦ передали подарки военнослужащим к Новому году

Представители духовенства помолились вместе с воинами перед началом 2016 года и передали им собранную усилиями прихожан Украинской Православной Церкви помощь, сообщает Информационный отдел УПЦ.

26 декабря из Спасо-Преображенского монастыря с. Княжичи Киевской области для военнослужащих, находящихся в зоне вооруженного конфликта на Востоке, была отправлена гуманитарная помощь, собранная духовенством и прихожанами обители.

29 декабря, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, благочинный Каланчакского округа протоиерей Михаил Кулина посетил воинскую часть на территории Каланчакского района, где отслужил молебен и освятил технику. Поздравляя военнослужащих с новогодними и рождественскими праздниками, священник вручил каждому подарок. В свою очередь, воины выразили благодарность отцу Михаилу за визит и пригласили и в дальнейшем посещать их военную часть.