Киевская епархия УПЦ оказала помощь более 17 тыс. переселенцев (укр.)

28 грудня під час щорічних зборів духовенства Київської єпархії Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України приділив особливу увагу соціальній і благодійній діяльності столичного духовенства, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

28 грудня відбулися щорічні єпархіальні збори духовенства Київської єпархії

Його Блаженство наголосив, що за 2015 рік окрім традиційних напрямків благодійності була значно розвинена робота з переселенцями зі Сходу та військовими, які звершують службу в зоні збройного конфлікту, а також перебувають на лікуванні у лікарнях України.

«Близько 200 тон речей, 1000 тон продуктів харчування було зібрано парафіями Київської єпархії протягом звітного року та передано на потреби людей, постраждалих від бойових дій на території України», – відзначив Предстоятель. Як приклад активної соціальної роботи, Блаженніший владика навів збір гуманітарної допомоги на парафії на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість» у Бабиному Яру. Незважаючи на неодноразові підпали протягом року, парафіяни зібрали близько 20 тис. грн на потреби вимушених переселенців зі сходу України.

Його Блаженство також відзначив значну благодійну роботу, організовану кліриком Київської єпархії протоієреєм Захарієм Керстюком в рамках Міжнародної гуманітарної місії «Милосердя без кордонів». Її зусиллями до зони збройного протистояння було відправлено 52 вантажівки і 23 мікроавтобуси з продуктами харчування та речами загальною вагою 1064 тони на суму більше 20 млн.грн.

Була також відзначена діяльність Центру гуманітарної допомоги у Києво-Печерській Лаврі, волонтери якого за останній рік видали десятки тисяч харчових наборів, засобів особистої гігієни, одягу та інших необхідних речей більш ніж 17 тис. вимушеним переселенцям.

В рамках одного з проектів Єпархіального соціального відділу «Добрий Киянин» була надана допомога 2 тис. сімей, що складає близько 12 тис. чоловік – сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій.