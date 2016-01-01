Тысячи украинцев встретили 2016-й год от Рождества Христова на богослужении в Почаевской лавре, в день святого Амфилохия

Тысячи украинцев встретили 2016-й год от Рождества Христова на праздничном богослужении в Почаевской лавре, в день годовщины представления святого Амфилохия Почаевского.

*** Справка УНИАН-Религии. Амфилохий Почаевский (в миру Яков Варнавович Головатюк) родился 10 декабря 1894 года. Умер 1 января 1971 года.

Когда через 31 год была открыта его могила, оказалось, что тело монаха было нетленным.

12 мая 2002 года Амфилохия Почаевского приобщили к лику святых. Во время богослужения в его честь в небе над Почаевом из облаков образовался большой крест. Облако в виде креста висело в небе в течение всей службы.

Амфилохий Почаевский жил в часовне на кладбище, принимал каждый день до пятисот человек, которые шли к нему как за душевным, так и за физическим исцелением.

В 60-е годы КГБ отправило отца в психиатрическую больницу. И только после приезда в больницу дочери Сталина Светланы Алилуевой, которую он в свое время исцелил, Амфилохия отпустили.