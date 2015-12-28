В Киеве 29 декабря состоится канонизация блаженного Христа ради юродивого Иоанна Босого

12:31, 28 декабря 2015
Православие
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В Киеве 29 декабря в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Владимирская, 2) состоится канонизация блаженного Христа ради юродивого Иоанна Босого в лике местночтимых святых.

Об этом рассказал наместник Десятинного монастыря архимандрит Гедеон (Харон), сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«29 декабря у православных христиан появится еще один небесный покровитель. Иоанн Босой будет прославлен в лике блаженных. Это особый лик святых Церкви, которые брали на себя подвиг юродства, то есть мнимого безумия, чем вызывали насмешки и неприятие людей, но на самом деле эти подвижники обладали даром прозорливости и чудотворений, скрываемым от внешнего мира», – отметил отец Гедеон.  

По его словам, канонизация – это признание Церковью человека святым, главными условиями чего являются праведная жизнь человека и чудотворение как при жизни, так и после смерти.

Иоанн Босой умер в 1849 году в возрасте 50 лет и был похоронен на Щекавицком кладбище. В атеистическое время останки Иоанна Босого были перенесены на старообрядческую часть этого кладбища, где покоятся и ныне. По благословению Блаженнейшего Онуфрия, мощи святого подниматься не будут.

Как сообщили в Десятинном монастыре, братия во главе с наместником тщательно собирала материалы о жизни и подвигах старца XIX века, прихожанина Десятинного монастыря Иоанна Босого, и 19 июля 2014 года Священный Синод УПЦ утвердил решение о его канонизации.

Канонизация блаженного Христа ради юродивого Иоанна Босого состоится 29 декабря во время Божественной литургии. Праздничное богослужение возглавит Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Начало богослужения в 08.30.

Справка Центра информации УПЦ

Иоанн Босой Киевский (в миру Иван Иванович Расторгуев) –  юродивый, прозорливый старец середины XIX века. Родился в Рязанской губернии. Покинув дом, Иоанн странствовал по монастырям. Он всегда ходил босым. В Киеве странник стал прихожанином Десятинного храма. Некоторое время жил в помещении под Андреевской церковью. Там на средства состоятельных людей организовал приют для калек, нищих, бездомных. Подвижник принимал и кормил около 200 человек в день. При этом, что его неизменным правилом было воскресное всенощное бдение встречать без копейки денег.

Каждого человека он видел как раскрытую книгу, знал его нужды и потребности: помогал советом, деньгами или отказывался общаться – в знак вразумления. За наставлением к нему шли все: от простых людей, до высокопоставленных чинов. Он всегда оставался босым и неизменно в веселом расположении духа.

Иван Босой носил тяжелые вериги, с которыми и был похоронен. Умер он 29 декабря 1849 года.

В УПЦ знают множество случаев  благодатной помощи по молитвам подвижника при его жизни и по его смерти.

Иоанном Босым называли также святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского (Максимовича). Он  часто ходил босым при любой погоде, помогал бедным, подбирал беспризорных детей, для которых основал приют. Предполагают, что святитель Иоанн Шанхайский последовал примеру подвига Иоанна Босого Киевского.

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