Сестры милосердия из Киева сопровождали Президента во время поклонения святыням Иерусалима

23 декабря, во время визита в Израиль, Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой посетил храм Воскресения Христова и поклонился его святыням – Голгофе, Камню Помазания и Кувуклии над Гробом Господним.

Как сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на сайт Президента Украины, во время поклонения главу Украинского государства сопровождал Его Блаженство, Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима Феофил III и сестры Свято-Елисаветинского сестричества милосердия, центром которого является киевская парафия в честь святителя Михаила, первого Митрополита Киевского, находится при Александровской городской клинической больницы.

Петр Порошенко познакомился с деятельностью Елисаветинского сестричества на территории Святого города Иерусалима. Сестры милосердия, которые собрались со всех регионов Украины, ежедневно в Храме Воскресения совершают особое молитвенное правило за мир в Украине и молятся за своих соотечественников.

Напомним, на днях митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей обратился к Президенту Украины с просьбой защитить права верующих Украинской Православной Церкви в селе Птичья.