Сегодня в Украине нет работы, которую можно считать надежной – глава социально-гуманитарного отдела УПЦ

Если большинство населения не учитывает духовные, нравственные и социальные критерии при выборе места работы, это является тревожным сигналом для общества.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов, комментируя последние социологические данные, согласно которым основным критерием при выборе работы у украинцев является надежность и стабильность, а такой фактор, как польза для общества, занял одно из последних мест.

«Лишаясь духовных ориентиров, общество начинает идти по пути саморазрушения. Когда у большинства людей отсутствуют духовные, нравственные и социальные критерии при выборе места работы, это ведет к опасным общественным тенденциям», – отметил протоиерей Владислав Диханов.

При этом он подчеркнул, что в сегодняшних украинских условиях нет работы, которую можно было бы с уверенностью считать надежной и стабильной.

«В нашей жизни все временно, и надеяться на то, что можно найти стабильную и надежную работу, тем более в нынешних украинских реалиях было бы самообманом», – отметил глава социально-гуманитарного отдела УПЦ.

По словам отца Владислава, нужно отличать понятия работы и труда.

«В Библии говорится: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Именно есть, благодаря определенному труду, а не «зарабатывать». Работа и труд – это не одно и то же. Работа – от слова «раб». Многие люди находятся в добровольном рабстве у своей работы, считая, что это их осчастливит. Но в итоге, как правило, получается еще больше проблем. А можно трудиться, чтобы есть хлеб, но при этом быть не рабом, а свободным человеком. Свободным от погони за материальными благами, успехом, славой и прочими общественными культами», – подчеркнул глава социально-гуманитарного отдела УПЦ.

Как сообщалось, согласно последним данным TNS MMI, надежность и стабильность являются главным фактором выбора работы среди украинских граждан. На втором месте – оплата по результатам труда, на третьем – гибкий график. Меньше всего при выборе работы украинцы учитывают такие критерии, как частые контакты с зарубежными организациями, уровень оснащенности рабочего места и польза для общества.