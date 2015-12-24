Социальная адаптация инвалидов АТО не должна повторить афганский опыт – священник УПЦ

Социальная адаптация инвалидов АТО не должна повторить афганский опыт - опыт, которого не существует.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал председатель сектора опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий при Синодальном отделе УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины иерей Вячеслав Яковенко.

«Социальная адаптация инвалидов участников АТО не должна повторить опыт реабилитации инвалидов афганской войны – опыт, которого не существует. В советские времена эту проблему замалчивали, а потом не замечали. Для адаптации участников-инвалидов АТО нужно прикладывать совместные усилия – церковные, государственные, информационные, общественные», – подчеркнул священник.

Отец Вячеслав рассказал о работе УПЦ с военными, которые вернулись из зоны АТО инвалидами.

«Проявлять заботу о воинах АТО, которые стали инвалидами - прямая пастырская обязанность каждого священнослужителя. В епархиях УПЦ созданы центры духовной поддержки и реабилитации участников боевых действий на Востоке Украины, в частности – для бойцов, ставших инвалидами. Вместе с Киевским городским союзом инвалидов, пострадавших от мин, по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия мы создали Центр психологической реабилитации участников боевых действий», – рассказал отец Вячеслав.

Также глава Всеукраинской общественной организации «Крылья восьмой сотни» Ирина Михнюк отмечает, что для достижения высокого уровня социальной адаптации инвалидов АТО необходима координация между государством и обществом. Ирина Михнюк - вдова воина АТО Олега Михнюка, погибшего в августе 2014 года на Луганщине, который был прихожанином киевской Свято-Воскресенской (Афганской) церкви.

Как сообщалось, согласно последним данным Министерства социальной политики Украины, в результате войны на Донбассе около 2 тысяч участников АТО стали инвалидами.