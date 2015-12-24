В Киеве до 28 декабря будут находиться мощи священномученика Вонифатия

В столице до 28 декабря будут пребывать мощи священномученика Вонифатия Тарсийского, которому молятся о преодолении страстей пьянства, курения, наркомании, игромании и прочих зависимостей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал настоятель киевского храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Константин Кватирко.

Ежедневно в 13.00 и 17.00 в храме Успения Пресвятой Богородицы проходят водосвятные молебны и помазание елеем, освященным от святых мощей.

Храм находится в Дарницком районе Киева по улице Урловская, 20-а (от станции метро «Левобережная» маршрутка 177 или от станции метро «Позняки» маршрутка 577). Церковь открыта с 08.00 до 20.00.

С настоятелем храма протоиереем Константином Кватирко можно связаться по моб. (096) 002 75 75.

*** Святой мученик Вонифатий жил в 3 веке. Он был управляющим имениями у знатной римлянки Аглаи, с которой состоял в интимной связи. При этом житие сообщает, что он был милостив к нищим, любвеобилен к странникам и отзывчив ко всем находящимся в горе.

Аглая, которая, как и Вонифатий, исповедовала христианство однажды направила его в Малую Азию выкупить мощи мучеников и привести их ей. Вонифатий вместе с рабами прибыл в киликийский город Тарс, где стал свидетелем мученичества 20 христиан. Увидев это, он открыто исповедал себя христианином, целовал оковы мучеников и отказался принести жертвы языческим богам.

После этого Вонифатия подвергли истязаниям и усекли мечом. Рабы Аглаи искали его три дня. Услышав о его мученической смерти, они нашли тело и голову святого, которые выкупили за 500 золотых монет. Помазав останки Вонифатия благовониями, они перевезли их в Рим.

Тропарь

К сословию послан мучеников, мученик был еси истинен, пострадав за Христа крепчайше, всехвальне, мощми же возвратился еси верою пославшей тя, Вонифатие блаженне, моли Христа Бога прияти нам грехов прощение.