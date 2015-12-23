Сербский Патриарх написал Блаженнейшему Онуфрию письмо, в связи с событиями в селе Птичье на Ровенщине (укр.)

Патріарх Сербський Іриней направив лист Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію, в якому висловив свою підтримку віруючим канонічної Української Православної Церкви і засудив представників УПЦ КП, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

У своєму посланні Патріарх відзначив те, що Сербська Православна Церква у відповідь на заклик Його Блаженства молитися за духовенство та парафіян Успенського храму в селі Птича Рівненської області, «підносить свої молитви за тих, хто став жертвою погромів і кричущого насильства в цьому селі; за священнослужителів, побитих за ім’я Христове; і за наших нещасних побратимів, яких ось уже кілька днів морять спрагою і голодом у власному храмі, не дозволяючи надати їм навіть необхідну медичну допомогу».

«Нехай подасть їм Господь силу сповідувати Христа і з мужністю пройти всі випробування за Нього!», – йдеться у зверненні до Митрополита Онуфрія.

Предстоятель Сербської Православної Церкви зазначив, що своїми діями представники УПЦ КП лишень підтверджують те, що до Православ’я вони відносяться тільки по імені. «По плодах їх пізнаєте їх, – йдеться у Святому Письмі (Мф. 7, 16). Зло може рядитися в шати віри, світла і правди, але його плоди: брехня, розділення і ненависть до ближнього – незмінно викривають його. Представники УПЦ КП відлучені Православними Церквами і відносяться до Православ’я тільки по імені. А їх презирство до норм християнської моралі, готовність ненавидіти, брехати і проливати кров є живим тому свідченням».

Не менше занепокоєння викликає у Патріарха Іринея і нещодавня спроба відняти у канонічної Церкви Києво-Печерську лавру.

«Молимося, нехай укріпить Господь Святу Українську Православну Церкву в подвигу сповідання Христа, і нехай подасть сили протистояти насильству і ненависті любов’ю і довготерпінням заради Христа!», – завершив такими словами своє послання Патріарх Іриней.

За матеріалами Синодального інформаційного відділу УПЦ