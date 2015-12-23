В Ровно верующие УПЦ пикетировали облгосадминистрацию в связи с ситуацией в селе Птичья

Сегодня в Ровно верующие Украинской Православной Церкви провели пикет возле областной государственной администрации в связи с конфликтной ситуации вокруг Успенского храма в селе Птичья. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

Как рассказал секретарь Ровенско-Острожской епархии УПЦ протоиерей Виталий Герлинский, во время пикета митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей (Ващук) озвучил требование освободить заместителя председателя ОГА Александра Савчука, которого духовенство УПЦ считает инициатором многих попыток захвата храмов УПЦ в Ровенской области.

Также митрополит Варфоломей зачитал обращение епархии к главе Ровенской областной государственной администрации.

«Сначала состоялся крестный ход от Свято-Воскресенского кафедрального собора к облгосадминистрации. Под зданием ОГА был проведен молебен и пикет, в котором приняли участие более 500 верующих УПЦ. Нашей целью было напомнить власти, что мы тоже граждане Украины и наши религиозные права должны защищаться государством», – сказал протоиерей Виталий Герлинский.

«К нам вышел первый заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Приварский. Потом нас пригласили в здание ОГА для обсуждения проблемных вопросов, в частности – о том, почему община УПЦ не может войти в свой храм в селе Птича. Какого-то четкого ответа мы не получили. Местная власть признает наше право на этот храм, не акцентируя на этом перед СМИ. Главное – не допустить пролития крови в Птичье. Приварский заявил, что представителям Киевского Патриархата очень трудно объяснить, что храм принадлежит УПЦ. Соответственно милиция в дальнейшем его будет блокировать. Но там до сих пор остаются наши верующие, которые отстаивают интересы Церкви», – рассказал отец Виталий.

Как сообщал Синодальный информационный отдел УПЦ, 18 декабря представители Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата при поддержке «Правого сектора» препятствовали верующим УПЦ войти в собственный храм в селе Птича, игнорируя наличие у прихожан всех документов на владение культовым сооружением и решения нескольких судов. Когда же последние попали в церковь, сторонники УПЦ КП при помощи полиции заблокировали вход, требуя отдать им храм.

Сейчас в заблокированном храме находятся верные УПЦ. Вечером 21 декабря один из верующих был госпитализирован в тяжелом состоянии в больнице. Прихожане УПЦ намерены стоять за храм в Ровенской области до конца.

Ранее сообщалось, что митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей обратился к Президенту Украины с просьбой защитить верующих УПЦ.

Тем временем в Ровенской ОГА готовят обращение в суд, чтобы запретить общинам УПЦ и УПЦ КП доступ к Успенскому храму в селе Птичья.