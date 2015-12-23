На Ровенщине суд обязал УПЦ КП устранить препятствия в пользовании храмом общине УПЦ

22 декабря Хозяйственный суд Ровненской области вынес решение, которым обязал религиозную общину УПЦ КП устранить препятствия для пользования верующими Украинской Православной Церкви храмом в селе Мильча Дубенского района, сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии.

Активную позицию в отстаивании интересов общины УПЦ КП в суде взял на себя глава села Мильча - руководитель приходских собраний Киевского патриархата, который в феврале 2015 года опечатал храм религиозной общины УПЦ.

Как сообщают в УПЦ, храм в селе Мильча находится в собственности общины Украинской Православной Церкви с 1991 года. Согласно решению Ровненского областного совета народных депутатов № 173, земельный участок, на котором построена церковь, предоставлена в постоянное пользование.

Все попытки представителей УПЦ КП отстоять свои незаконные права остались без внимания. Суд удовлетворил иск религиозной общины УПЦ, который она подала в сентябре 2015 года, с просьбой вернуть ей возможность молиться в собственном храме.

В УПЦ напоминают, что 12 февраля председатель сельского совета объявил о проведении так называемого референдума о «переходе» храма УПЦ под юрисдикцию Киевского Патриархата».

По материалу Информационного отдела УПЦ