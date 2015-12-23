Стремясь к национальному единству, украинцы должны руководствоваться христианскими ценностями - управляющий делами УПЦ

Стремясь к национальному единству, украинцы должны руководствоваться христианскими ценностями.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, такое мнение высказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Консолидировать нацию сможет только личная ответственность каждого из нас. А это жизнь по Божиим заповедям, соблюдение законов государства и желание приносить пользу или, как минимум, не вредить ближнему. Когда патриотические чувства направляются в агрессивное русло, человек может совершать поступки, которые ему будут казаться общественно-полезными, а на самом деле нести лишь вред. Такие примеры встречаются сегодня, в частности – в сфере межконфессиональных отношений, что особенно опасно с точки зрения национальных интересов», – отметил митрополит Антоний.

По его словам, такие публичные инициативы, как, например, недавняя петиция о переводе Киево-Печерской лавры под юрисдикцию УПЦ КП, и попытки захватов храмов Украинской Православной Церкви, не способствуют консолидации.

«К примеру, сейчас в селе Птичья Ровненской области агрессивно настроенные люди, считающие себя патриотами, пытаются незаконным путем с применением насилия отобрать храм у местной громады УПЦ. Руководствуясь эмоциями, они не думают, к каким последствиям могут привести их действия. Подобные случаи не способствуют миру и единству. Стремясь к национальному единству, общество должно руководствоваться христианскими ценностями. Сегодня нужно быть рассудительными и не подносить «информационные снаряды» тем, кто делает все для того, чтобы этого единства у нас не было», – подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось, в Украине создан Совет по вопросам национального единства, который возглавил президент Петр Порошенко. Среди основных задач Совета: изучение процессов, происходящих в обществе, и выработка предложений относительно мероприятий, направленных на укрепление национального единства, восстановления исторической памяти украинского народа, гармонизацию этнонациональных и межконфессиональных отношений.

По словам Президента, отдельное внимание во время своей работы Совет будет уделять вопросу религии. По его убеждению, Церковь должна объединять страну, в то же время Президент подчеркнул, что не будет вмешиваться в деятельность Церкви, которая должна быть независимой.