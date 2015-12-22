Завтра в Ровно верующие УПЦ пройдут крестным ходом к ОГА и будут пикетировать ее в связи с конфликтом в селе Птичья

В Ровно 23 декабря прихожане Украинской Православной Церкви проведут крестный ход и будут пикетировать областную государственную администрацию в связи с конфликтной ситуацией, сложившейся вокруг Успенского храма в селе Птича.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на секретаря Ровенского епархиального управления протоиерея Виталия Герлинского.

«Крестный ход возглавит митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей. Он начнется от Свято-Воскресенского кафедрального собора сразу после литургии. Сборы в 10.00. Крестный ход пройдет к облгосадминистрации, где состоится пикет. Будем просить власть о соблюдении украинского законодательства и защиты наших прав, в частности – в ситуации вокруг Успенского храма в селе Птичья. Мы требуем прекращения захватов храмов УПЦ представителями Киевского Патриархата. Если наши права нарушаются, надо об этом говорить властям и обществу», – отметил отец Виталий.

Как сообщает Синодальный информационный отдел УПЦ, 18 декабря представители УПЦ КП при поддержке «Правого сектора» препятствовали верующим УПЦ войти в собственный храм, игнорируя наличие у прихожан всех документов на владение культовым сооружением и решения нескольких судов. Когда же последние попали к церковь, сторонники УПЦ КП при помощи полиции заблокировали вход, требуя отдать им храм.

Сейчас в заблокированном храме находятся 5 верующих и 2 священника УПЦ. Вечером 21 декабря одна из верующих была госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу. Прихожане УПЦ намерены стоять за храм в Ровенской области до конца.

Ранее сообщалось, что митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей обратился к Президенту Украины с просьбой защитить верующих УПЦ.

Тем временем в Ровенской ОГА готовят обращение в суд, чтобы запретить общинам УПЦ и УПЦ КП доступ к храму в селе Птичья, вокруг которого идет конфликт.