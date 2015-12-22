Парафияне УПЦ намерены до конца стоять за храм в Ровенской области

Люди говорят, что будут оставаться в храме до тех пор, пока прихожане Киевского патриархата письменно пообещают не захватывать церковь.

Четвертый день продолжается конфликт в селе Птичья Ровенской области. В Свято-Успенском храме уже 4 сутки подряд закрылись 8 парафиянок и 2 священника УПЦ.

"Бабушкам, запертым в храме изнутри, односельчане кое-как передают еду и лекарства. Большинство жалуются на боли после столкновений в пятницу. Но покидать храм не будут. — Сколько нужно — столько и будет тут сидеть, — говорит пенсионерка.— Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание президент, глава МВД. Мы против противозаконных действий — все нужно решать по закону".

Парафияне имеют в виду три решения судов разных инстанций, которые закрепили за ними право на храм. По их словам, они намерены оставаться в храме до тех пор, пока прихожане Киевского патриархата письменно пообещают не захватывать церковь. Вчера вечером это было одно с головных условий прекращения конфликта. Также представители Московского патриархата предлагали помочь в строительстве нового храма и отдать на время богослужений молитвенный дом.

Митрополит Ровенский и Острозкий Варфоломей написал обращение к главе государства. "Мы хотим, чтобы права верующих в селе Птичья били соблюдены, ведь они имеют все документы на церковь. Президента, как гаранта Конституции, просим немедленно вмешаться в конфликт и защитить сограждан", — заявил Сегодня.ua секретарь ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Герлинский.

В свою очередь в Киевском патриархате не оставляют попыток завладеть храмом. Впрочем, по словам архиепископа Ровенского и Острозкого УПЦ КП Иллариона, готовы пойти на уступки – проводить богослужения по очереди.

Сегодня стычек селян возле церкви не было, но с обеих сторон возле храма дежурят несколько десятков людей. Руководство области заняло нейтральную позицию в конфликте. Первый заместитель главы Ровенской ОГА Юрий Приварский считает, что между собой должны договориться руководители церковь.

"Мы провели собрание по обороне области и решили поручить всем силовым структурам обеспечить мир и правопорядок в селе Птичья. Полиция ограничила доступ к храму, она с этим справляется. Представители обоих патриархатов должны понять — даже плохой мир лучше хорошей войны", – заявил Пивоварский.

Как сообщалось ранее, в селе Птичья Ровенской области уже год у Православной Церкви Московского патриархата пытаются отобрать храм.

2 декабря Киевский Апелляционный суд отклонил претензии Киевского патриархата на храм. А в Московском патриархате утверждают, у их прихожан "есть все документы на культовое сооружение".

Вчера, во время Рождественского поста, в храме снова разразился скандал.

"Сегодня"