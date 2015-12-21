На Ровенщине в критическом состоянии госпитализировали верующую из окруженного храма УПЦ

На Ровенщине, в селе Птичья, сегодня вечером была госпитализирована одна из прихожанок Успенского храма УПЦ.

Как сообщает Синодальный информационный отдел УПЦ, Ирину Городчук 1980 года рождения в тяжелом состоянии доставили в Дубенскую районную больницу.

Сейчас в храме Успения Пресвятой Богородицы села Птичья остаются в осаде 5 верующих и 2 священника. Они находятся в храме уже четвертые сутки.

18 декабря представители УПЦ КП при поддержке «Правого сектора» препятствовали верующим УПЦ войти в собственный храм, игнорируя наличие у прихожан всех документов на владение культовым сооружением и решения нескольких судов. Когда же последние попали в церковь, сторонники УПЦ КП при помощи полиции заблокировали вход, требуя отдать им храм. Ранее сообщалось, что митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей обратился к Президенту Украины с просьбой защитить верующих УПЦ.

По материалам Синодального информационного отдела УПЦ