В Ровенской ОГА готовят обращение в суд, чтобы запретить общинам УПЦ и УПЦ КП доступ к храму в селе Птичья

В Ровенской облгосадминистрации готовят обращение в суд, чтобы запретить общинам УПЦ и УПЦ КП доступ к храму в селе Птичья, вокруг которого идет конфликт.

Об этом рассказал секретарь Ровенского епархиального управления протоиерей Виталий Герлинский, сообщает Центр информации УПЦ.

По его мнению решение местных властей о запрете доступа к Успенскому храму в селе Птичья может не стать преградой для сторонников УПЦ КП.

«На заседании Ровенской облгосадминистрации было принято решение обратиться в суд с просьбой запретить общинам УПЦ и УПЦ КП доступ к Успенскому храму в селе Птичья. На какой период это планируется сделать, пока неизвестно. До этого храм неоднократно опечатывался, неоднократно нас заверяли, что до вынесения судебного решения ни одну из сторон не впустят в церковь. Но, как показывает практика, когда представителям Киевского Патриархата хочется, они приходят, срезают замки и захватывают храм», – отметил отец Виталий.

По его словам, в Ровенской ОГА заверили, что сделают все, чтобы не пролилась человеческая кровь, и пообещали озвучить окончательное решение по конфликтной ситуации в селе Птича в ближайшее время на пресс-конференции.

«Впрочем, на фоне заявлений местных властей о том, что верующим УПЦ ничего не угрожает, есть факты, свидетельствующие об обратном, в частности – обещание руководителя «Правого сектора» Ровенщины Романа Коваля захватить все храмы УПЦ в Дубенском районе, если Успенский храм в селе Птича не будет передан Киевскому Патриархату», – подчеркнул секретарь Ровенского епархиального управления УПЦ.

Как сообщал Информационный отдел УПЦ, 18 декабря представители УПЦ КП при поддержке «Правого сектора» препятствовали верующим УПЦ войти в собственный храм, игнорируя наличие у них всех документов на владение культовым сооружением и соответствующее решение нескольких судов.

Сейчас прихожане УПЦ остаются в храме, заблокированными сторонниками УПЦ КП и бойцами «Правого сектора».

20 декабря митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей направил обращение к Президенту Украины с просьбой вмешаться в конфликт вокруг Успенского храма в селе Птичья и защитить верующих УПЦ.