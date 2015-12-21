Митрополит Онуфрий молится об Украине у мощей святителя Николая (укр.)

Предстоятель Української Православної Церкви помолився перед чудотворними мощами святителя Миколая, архієпископа Мір Лікійських, чудотворця про мир в Україні і зустрівся з представниками української діаспори. Про це повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

20 грудня Блаженніший Митрополит Київський та всієї України Онуфрій відвідав італійське місто Барі, де вклонився нетлінним мощам святителя Миколая Мір-Лікійського.

Біля святині він звершив акафістне читання на честь святителя Миколая і помолився за мир на Українській землі та благословення для багатомільйонної пастви Української Православної Церкви. Також Блаженніший владика зустрівся із представниками української діаспори в Італії.