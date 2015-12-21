Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал молиться за пострадавших прихожан общины УПЦ в селе Птича (укр.)

Блаженніший Митрополит Онуфрій закликав вірних чад Української Православної Церкви молитися за протоієрея Миколая Сисонюка, настоятеля Успенського храму в селі Птича на Рівненщині та його паству, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

З таким прохання Його Блаженство звернувся під час своєї недільної проповіді в Трапезному храмі Антонія та Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври 20 грудня.

Предстоятель розповів про складну ситуацію навколо громади Української Православної Церкви в селі Птича: «Віруючі виявилися закритими та ізольованими у власному храмі. Православні не мають можливості отримувати їжу та воду». Предстоятель зазначив, що навіть рішеннями судів неодноразово підтверджено, що храм належить громаді УПЦ.

Як повідомляв раніше Інформаційний відділ УПЦ, 18 грудня представники УПЦ КП за підтримки «Правого сектору» перешкоджали вірянам увійти до власного храму. Ігноруючи наявність у парафіян усіх документів на володіння культовою спорудою та рішеннякількох судів. Проте прочанам вдалося потрапити в будівлю і звершити там богослужіння. На даний момент парафіяни Успінської громади перебувають в молитві в своїй церкві та вірять, що їм вдасться відстояти свій храм.

20 грудня, митрополит Рівненський і Острозький Варфоломій направив звернення до Президента України з проханням захистити вірних УПЦ.

За матеріалами Синодального інформаційного відділу УПЦ